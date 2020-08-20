Трое с пистолетом украли две бутылки водки из супермаркета

Чтобы раздобыть спиртное, жителям Пушкина понадобился пистолет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские ищут двух налетчиков, которые под угрозой оружия украли две бутылки водки из супермаркета. В магазин на Ленинградской улице в Пушкине они вломились вечером 19 августа и, несмотря на попытки персонала остановить злодеев, вынесли спиртное.

- В 20:26 в полицию поступило сообщение от женщины-товароведа о том, что трое злоумышленников с предметом, похожим на пневматический пистолет, украли из сетевого магазина алкогольные напитки и с места происшествия скрылись, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По видео с камер наблюдения удалось установить, что в торговый зал заходил один из мужчин, который взял водку и потом угрожал пистолетом товароведу.

Вскоре одного из подозреваемых удалось задержать, он был пьян. Двух других объявили в розыск.