Четыре детских сада и две школы построят в Санкт-Петербурге

Новые детсады и школы построят в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Две школы и четыре детских садика в скором времени будут построены в разных районах Санкт-Петербурга. Контракты на взведение социальных объектов в минувшем июле заключил городской Комитет по строительству.

- Фонд капитального строительства и реконструкции заключил в июле 2020 года восемь контрактов на строительство: три детских сада, две школы, два объекта здравоохранения, одно общежитие, а также семь контрактов на проектирование строительства социальных объектов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Так, сразу два детсада на 220 и 140 мест появятся на улице Добровольцев (дома №№ 18 и 56) в Красносельском районе. Еще один садик для 200 малышей построят на проспекте Ветеранов по адресу: дом 5, корпус 2, литера А.

Общеобразовательную школу на 1375 мест возведут на Комендантском проспекте близ реки Каменки в Приморском районе.

Школа и детсад появятся и в Курортном районе. Первая - на Приморском шоссе, а второй -- на Лиственной улице.