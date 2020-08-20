Ценности на 4 миллиона рублей вынесли через балконную дверь из квартиры на Ленинском проспекте

Из квартиры пенсионерки вынесли ценностей на 4 миллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Московского района Санкт-Петербурга ищут вора-домушника, который влез в квартиру 72-летней пенсионерки и унес денег и ценностей аж на четыре миллиона рублей. Главной добычей злоумышленника стали ювелирные украшения.

- 19 августа в 17:10 в полицию обратилась женщина 1948 года с заявлением о том, что неизвестный преступник, отжав балконную дверь, проник в ее трехкомнатную квартиру, откуда совершил хищение 10 000 рублей и ювелирных изделий, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Интересно, что квартира, в которую влез домушник, находится на втором этаже жилого дома, что не помешало ему забраться на балкон и взломать дверь.

Всего, по словам хозяйки, у нее пропали: 18 колец, десять пар сережек, шесть кулонов, два браслета, три цепочки и наручные часы. Ущерб женщина оценила в четыре миллиона рублей.

Уголовное дело заведено по статье «Кража», преступника ищут.