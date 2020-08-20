Отбойник прошил машину такси на Красносельском шоссе

На Красносельском шоссе такси насадилось на отбойник. Фото: vk.com/spb_today

Серьезная авария, едва не стоившая жизни таксисту, произошла на Красносельском шоссе в районе Новогорелово. Здесь в ДТП попала машина крупного такси-агрегатора. Иномарку почти насквозь прошил стальной отбойник.

- Автомобиль Яндекс.Такси насадился на отбойник, у поворота в Новогорелово с Красносельского шоссе, - сообщает очевидец аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по фото, водитель машины не пострадал, так как удар пришелся на правую часть машины. Был ли в момент аварии внутри пассажир, пока неизвестно.

Отметим, что, судя по всему, перед столкновением с отбойником, машина пролетела по автобусной остановке.

Официальной информации от ГИБДД по поводу пострадавших в ДТП не поступало.

Напомним, что днем 19 августа на набережной Фонтанки произошла другая необычная авария. Мужчина на моноколесе сбил папу с ребенком, перебегавших дорогу.