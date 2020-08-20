Безжалостная драка на проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге попала на видео

Полиция проводит проверку жесткой массовой драки в Петербурге в ночь на 20 августа Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на четверг, 20 августа 2020 года, в Санкт-Петербурге произошла массовая драка. Рядом с автобусной остановкой недалеко от перекрестка проспекта Энтузиастов и Наставников схлестнулись несколько молодых людей. «Махач» заметили жители дома 40/1 по Энтузиастов, под окнами которого развернулся бой, вызвали полицию, один из мужчин стал снимать происходящее на видео.

- Эй, у***, - кричал очевидец из окна, наблюдая как одна группа парней забивает своих оппонентов.

Когда двое пострадавших молодых людей уже не могли двигаться от количества перенесших побоев, нападавшие перетащили их в кусты, бросили там и сбежали. Правда, одного из участников драки удалось поймать полиции, которая прибыла под конец драки. Им стал 49-летний мужчина, его доставили в отдел МВД.

Двое избитых мужчин смогли самостоятельно добраться до травмпункта за медицинской помощью.

В настоящее время полицией проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.