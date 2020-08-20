Более 900 грибников потерялись в лесах Ленинградской области за лето 2020 года

Более 900 грибников потерялись летом 2020 года в лесах Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

За летний сезон 2020 года в лесах Ленинградской области потерялось уже более 900 человек. Как пояснил заместитель начальника МЧС 47-го региона Павел Стецун, чаще всего это грибники, которые слишком увлеклись делом и не смогли найти дорогу назад. Поисками пропавших занимаются спасатели, а также волонтеры отрядом «Экстремум» и «Лиза Алерт».

- С начала грибного сезона практически каждый день теряются люди. Много грибов – много пропавших. Каждый день поступает до 40 заявок. Поиск больше всего приходится на выходные дни, - рассказал Стецун.

Как правило, людей находят. Сейчас ненайденными числятся 2 человека. Погибшими найдены 7 грибников.

Для сравнения, в прошлом году за лето потерялось 1250 человек, из них 14 погибли. По статистике в лесу чаще теряются пожилые люди, так как у них нет мобильных телефонов. Иногда они поступают самонадеянно и не предупреждают родственников об уходе, что сильно затрудняет их поиск.