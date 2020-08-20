Грузовик сгорел дотла на ЗСД в Санкт-Петербурге

Дым от горящего грузовика скрыл дорогу по ЗСД в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Очередное автомобильное ЧП произошло в Санкт-Петербурге. Около полудня в четверг, 20 августа 2020 года, на ЗСД загорелся грузовик. Пламя вспыхнуло неожиданно и уже за пару минут охватило всю кабину машины, а после уже и грузовой отсек. О произошедшем в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Очень было не по себе мимо проезжать, - поделился впечатлением один из свидетелей.

Пламя охватило автомобиль очень быстро. Не известно, что находилось в грузовом отсеке машины, однако дым от этого поднялся очень черный, едкий и густой. Вся дорога оказалась окутана этой завесой, автомобилистам приходилось почти на ощупь пробираться мимо пожара.

Причины возгорания на данный момент не известны. Сообщается, что водитель транспорта жив и здоров – он успел вовремя выбраться из кабины и вызвать спасателей.

Пожарные потушили огонь, однако машина сильно пострадала. Сейчас проводится проверка для установления причин пожара.