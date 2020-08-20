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Коронавирус Covid-19

2.5 миллиона петербуржцев уехали в Ленинградскую область на время пандемии

Это помогло быстро преодолеть эпидемию коронавируса в регионе
Лилия КозловаЛилияКозлова
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2,5 миллиона петербуржцев переждали пандемию коронавируса в Ленобласти

2,5 миллиона петербуржцев переждали пандемию коронавируса в Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН

Около 2,5 миллионов жителей Санкт-Петербурга отправились в Ленинградскую область, чтобы изолироваться от коронавируса. В четверг, 20 августа 2020 года, губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что отъезд горожан на дачи положительно сказался на эпидемиологической ситуации. В целом, синхронизация усилий города на Неве и 47-го региона помогла преодолеть пандемию.

- Мы не пошли по пути закрытия дорог, въездов и выездов, договорились, что у нас одна агломерация, - отметил градоначальник.

Регионы тесно взаимодействовали, помогая друг другу справиться с пандемией. В частности, Петербург открыл на территории Ленобласти 45 пунктов медицинской помощи, в основном в районах садоводств. Туда могли обращаться и горожане, и местные жители.

Также главы регионов во время встречи обсудили перспективы сотрудничества.

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