2.5 миллиона петербуржцев уехали в Ленинградскую область на время пандемии

2,5 миллиона петербуржцев переждали пандемию коронавируса в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

Около 2,5 миллионов жителей Санкт-Петербурга отправились в Ленинградскую область, чтобы изолироваться от коронавируса. В четверг, 20 августа 2020 года, губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что отъезд горожан на дачи положительно сказался на эпидемиологической ситуации. В целом, синхронизация усилий города на Неве и 47-го региона помогла преодолеть пандемию.

- Мы не пошли по пути закрытия дорог, въездов и выездов, договорились, что у нас одна агломерация, - отметил градоначальник.

Регионы тесно взаимодействовали, помогая друг другу справиться с пандемией. В частности, Петербург открыл на территории Ленобласти 45 пунктов медицинской помощи, в основном в районах садоводств. Туда могли обращаться и горожане, и местные жители.

Также главы регионов во время встречи обсудили перспективы сотрудничества.