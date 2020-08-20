Названы условия перехода школ Санкт-Петербурга на дистанционное обучение

Стало известно, почему школы в Петербурге снова переведут на дистанционку Фото: Александра СУРИС

1 сентября 2020 года школьники Санкт-Петербурга вернутся в классы впервые за долгое время. Однако есть вероятность, что детей снова могут перевести на дистанционное обучение, ведь эпидемия коронавируса полностью не закончилась. Об условиях изменения режима обучения стало известно в четверг, 20 августа 2020 года.

- Учиться из дома придется, если в городе ухудшится эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, - рассказали в "Мойке78" со ссылкой на председателя комитета по образованию Петербурга Ирину Асланян.

Ученики вновь уйдут на дистанционное обучение, если в городе повысится заболеваемость и коечный фонд медицинских учреждений. А пока всем присутствующим в школах надо будет соблюдать строгие правила безопасности.

Напомним, что в этом году в школы пойдут порядка 535 тысяч детей.