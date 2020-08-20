Более 1,3 тысячи петербуржцев прошли реабилитацию после перенесенного коронавируса

Более 1300 петербуржцев прошли медицинскую реабилитацию после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге более 1,3 тысячи человек прошли медицинскую реабилитацию после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусом. В четверг, 20 августа 2020 года, стало известно, что такая помощь проводится в стационарных отделениях, в дневных стационарах и в амбулаторных условиях.

- Петербуржцы, которые не полностью восстановились после коронавирусной пневмонии, направляются на реабилитационное лечение прямым переводом из стационаров или по направлению поликлиник. Решение о госпитализации принимается отборочной комиссией учреждения, в которое направляется пациент, - рассказали в Смольном.

Первой реабилитацию после коронавируса начала проводить городская больница № 40 в мае 2020 года. В учреждении развернуты 200 коек. Планируется расширить реабилитационные мощности учреждения до 300 коек.

Также реабилитационной помощью занимаются отделения в Николаевской больнице и центре имени Алмазова. В стационарных условиях медицинская реабилитационная помощь уже оказана 746 петербуржцам, из которых 253 медика.