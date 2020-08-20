Кот, сидящий в машине на Заневском проспекте, обеспокоил петербуржцев

Кот, "живущий" в машине, вызвал сочувствие петеребуржцев. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Жители Петербурга обеспокоились судьбой кота, который, якобы, уже несколько месяцев живет в стоящей на улице машине. Активные горожане нашли соседей владельца авто, которые рассказали, что пушистика выгнали из дома.

- На Заневском проспекте стоит старый «Дэу Матиз». А в нем уже несколько месяцев живет кот. Со слов соседей его там держит мужик ,так как его жена не разрешает пускать кота домой! - написали очевидцы в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Неравнодушные горожане тут же понаписали злобных комментариев в соцсетях. Люди возмутились жестокостью женщины и предложили поменять ее с котом местами - пусть сама в машине поживет.

Однако позднее выяснилось, что таким образом животное просто выгуливают. И свежий воздух и искать по дворам потом не надо: «Кот живет лучше многих людей. Знаю хозяина лично, отличный дядя. Это личное авто кота, он там как дома. Да-да, такой способ выгула».

А чтобы в другой раз не возникло опасений, хозяину посоветовали оставлять записку с пояснениями.