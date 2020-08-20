Блокадникам и передовикам труда Санкт-Петербурга и Ленобласти уравняют льготы

Льготы петербургским и областным передовикам труда и блокадникам уравняют Фото: Александр ГЛУЗ

Льготы, предоставляемые передовикам труда и блокадникам Санкт-Петербурга и Ленинградской области уравняют. В четверг, 20 августа 2020 года, об этом было сказано на заседании Координационного совета двух регионов в сфере социально-экономического развития.

- Наши территории тесно объединены трудовыми ресурсами – многие работали в Ленинградской области, затем перешли на работу в Санкт-Петербург и наоборот. Считаю необходимым учитывать стаж работы в обоих субъектах, - отметил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Прежде всего планируется законодательно предусмотреть возможность учета в трудовом стаже ветеранов труда Ленинградской области стажа работы в Петербурге и наоборот. С учетом изменений в области дополнительная численность ветеранов труда может составить до 100 человек в год.

Также предлагается создать поддержку тем, что прожил в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев - это порядка 31 человека.