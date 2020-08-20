Петербургские автозаводы нарастили продажи новых машин в России

В июле автомобили, произведенные в Петербурге, продавались лучше обычного. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские автозаводы оказались в числе производителей, чью продукцию стали активнее покупать жители России. После длительного застоя и даже провала, вызванного закрытием автосалонов из-за коронавируса, отечественный авторынок пошел в рост.

- По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи выросли на 6,8 % (по сравнению с тем же периодом прошлого года) и составили 141,9 тыс. штук, - пишут «Невские новости».

При этом в списке 25 самых продаваемых в России моделей, находятся сразу семь, выпускаемых заводами Северной столицы. Это Hyundai Creta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X–Trail.

Компанию в топе им традиционно составляют тольяттинские «Лады», а также другие бюджетные модели иномарок, выпускаемых в России.

При этом, по мнению экспертов, всплеск продаж может оказаться временным. Как только отложенный спрос (люди не могли купить машину три месяца) закончится, то все войдет в обычное русло с небольшим минусом к прошлому году.