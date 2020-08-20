Подпольный цех с паленым "элитным" алкоголем накрыли в Колпино

Подпольный цех по производству паленого алкоголя накрыли в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали подпольное производство алкоголя. Во вторник, 18 августа 2020 года, сотрудники МВД установили местонахождение цеха по изготовлению и хранению спиртосодержащей продукции. Производство и склад располагались в соседних зданиях на Межевой улице в Колпино.

- В результате обысков изъято 1,5 тонны спирта, 5 тонн готовой алкогольной продукции, а также 100 тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

Готовый алкоголь был разлит по бутылкам с этикетками известных водки, коньяка и портвейна. Некоторые из них были с логотипами премиальных брендов.

В подпольном цеху задержаны рабочие – мужчины и женщина, большинство из которых являются гражданами государств на Кавказе и в Средней Азии.

Сейчас проводятся проверки в рамках уголовного дела.