За помощь в сокрытии убийства три жителя Ленобласти получили штрафы по 50 тысяч рублей

Помощник машиниста решил спрятать тело убитого им собутыльника в товарном составе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Лодейнопольский городской суд вынес приговор троим жителям Ленинградской области, которые помогли приятелю избавиться от тела убитого им мужчины. Главным обвиняемым по делу проходит помощник машиниста поезда, поэтому труп было решено спрятать в вагоне товарного состава.

- Следствием установлено, что компания молодых людей употребляла спиртные. В процессе возник конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес другому не менее 5 ударов кулаками по лицу, в результате чего причинил потерпевшему телесные повреждения, не совместимые с жизнью, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета России.

Поняв, что произошло, избивший приятеля мужчина предложил трем собутыльникам скрыть следы преступления. Тело отнесли на станцию, где закинули в состав. Позднее труп нашли в Волховстрое.

Самого помощника машиниста еще будут судить а непредумышленное убийство, а вот его подельники уже получили наказание. Их оштрафовали на 50 тысяч рублей каждого.