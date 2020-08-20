Умерла профессор СПбГУ Татьяна Тайманова

В Петербурге умерла профессор СПбГУ / Фото: Facebook Андрей Аствацатуров

В Санкт-Петербурге умерла доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Соломоновна Тайманова. Об этом в четверг, 20 августа 2020 года, сообщил друг ученой, писатель Андрей Аствацатуров.

Татьяна Тайманова была профессионалом своей области, занималась французскими исследованиями. В центре ее интересов был Шарль Пеги, один из самых непростых писателей Франции.

- Но важно и то, что Татьяна Соломоновна была необыкновенно ярким, сильным и в то же время удивительно добрым и душевным человеком, одним из ярких представителей настоящей петербургской интеллигенции. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким, - отметил писатель.

Татьяне Таймановой было 66 лет. Причины смерти не называются.

Прощание с профессором состоится в субботу, 22 августа, в большом зале крематория в доме 12 по Шафировскому проспекте. Начало в 14:00.