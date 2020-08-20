15-летняя мигрантка родила двойню сожителю, подождала два года и подала заявление о сексе с несовершеннолетней

Полиция проверяет заявление 17-летней матери двоих детей, которая обвинила сожителя в половых сношениях. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Живущая в Петербурге 17-летняя уроженка Таджикистана обвинила гражданского мужа в том, что он вступал с ней, несовершеннолетней, в половую связь последних два года. При этом у пары есть двое совместных детей.

- 19 августа в 13-е отделение полиции Красногвардейского района поступила информация о том, что в Следственный комитет с заявлением обратилась неработающая гражданка Таджикистана, о том, что в течение двух лет в квартире на улице Маршала Тухачевского ее сожитель, гражданин Таджикистана 1995 года рождения, водитель ООО «Петрович», вступал с ней в половые сношения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Полиция взялась за проверку процесса семейной жизни пары и задержала мужчину.

Несмотря на детей, гражданской жене мигранта на момент начала сексуальной жизни было всего 15, что означает статью «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и до четырех лет тюрьмы.

Пока мужчину оставили пол подпиской о невыезде.