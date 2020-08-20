Преподавателя физкультуры оштрафовали за 26 взяток в обмен на "пятерки" в Санкт-Петербурге

Преподавателя физкультуры в Петербурге осудили за взятки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 224 гарнизонный военный суд в четверг, 20 августа 2020 года, огласил приговор в отношении преподавателя кафедры физической подготовки Военно-Морской академии, обвиняемого во взяточничестве. Мужчина признан виновным в совершении 26 преступлений.

- Суд установил, что преподаватель брал взятки за оценки "отлично" в ведомости результатов контрольной проверки по физической подготовке. Одна взятка была в размере 40 рублей, оставшиеся 25-45 тысяч рублей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Так, общая сумма взяток может превышать миллиона рублей. Сам обвиняемый вину признал.

Суд учел, что преподаватель принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе на стороне Федеральных сил при защите Республики Дагестан от вторжения в него незаконных вооруженных бандформирований, является мастером смешанных боевых искусств России.

В качестве наказания ему назначили штраф в размере 700 тысяч рублей. домашний арест, а также отстранение от должности.