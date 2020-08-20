Автобус №22 начнет ходить вдвое чаще

22-й автобус будет ходить чаще. Фото: "Пассажиравтотранс".

Дополнительные автобусы выйдут на маршрут номер 22 с 22 августа. Автобус, курсирующий от улицы Стасова в Красногвардейском районе до Двинской улицы у Канонерского острова, входит в число самых востребованных у пассажиров.

- На маршрут № 22 ежедневно будут направляться десять дополнительных автобусов. Это позволит сократить плановые интервалы движения в два раза: с 19-30 минут до 9-15 минут, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Отметим, что 22-й автобус проходит по четырем районам Санкт-Петербурга: Красногвардейскому, Центральному, Адмиралтейскому и Кировскому, поэтому неудивительно, что ежегодно маршрут попадает в пятерку самых популярных автобусных линий.

Но останавливаться на этом «Пассажиратотранс» не собирается и будет увеличивать количество подвижного состава и на других обслуживаемых им маршрутах.