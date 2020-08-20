МЕГИ Дыбенко и Парнас срочно эвакуировали

Обе МЕГИ опять эвакуировали. Фото: vk.com/spb_today

Очередная срочная эвакуация прошла в МЕГАХ Дыбенко и Парнас. Около четырех часов дня посетителям обоих крупных торговых центров по громкой связи объявили о том, что их просят покинуть здание.

- МЕГА Парнас и МЕГА Дыбенко попросили всех посетителей срочно покинуть ТЦ, - пишут петербуржцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Особо удачливые посетители кинотеатра, расположенного в одном из торговых центров, даже спели досмотреть фильм. Остальным повезло не так сильно. По словам охраны, на проверку помещений, а скорее всего причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минировании, уйдет около трех часов.

Как всегда бывает в подобных случаях, все посетители ринулись а выезд с парковок и собрали мертвую пробку.

- С Парнаса стоим, - подписано фото длинной вереницы машин.

Заторы тут же образовались и на КАД.

Пешие покупатели ждут автобусов, чтобы уехать, а персонал ТЦ пошел загорать на травке. Раньше семи вечера МЕГИ скорее всего не откроются.