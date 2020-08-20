Санкт-Петербург и Ленобласть обсудили меры борьбы с коронавирусом

Петербург и Ленобласть оценили совместную работу по борьбе с эпидемией Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В четверг, 20 августа 2020 года, состоялось заседание Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития на котором главы регионов обсудили предпринятые меры по борьбе с эпидемией. И Беглов и Дрозденко отметили, что объединение сил помогло эффективно справиться с пандемией.

- Мы согласованно принимали решения о снятии ограничений в приграничных районах. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции еще раз продемонстрировала, что Санкт-Петербург и Ленинградская область правильно выбрали направления для совместной работы, все вопросы мы решали совместно, и именно кооперация в здравоохранении, согласованные действия по снятию ограничений дали возможность нам противостоять серьезным вызовам, - заявил Александр Дрозденко.

В период действия ограничительных мер, на трех предприятиях Ленинградской области осуществлялся выпуск сертифицированных средств индивидуальной защиты. Продукция этих предприятий обеспечивала не только нужды области, но и частично покрывала потребность Санкт-Петербурга.