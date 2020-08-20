Петербуржцев, потерявших работу из-за коронавируса, бесплатно обучат новым профессиям

Безработным петербуржцам помогут получить новую профессию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга, потерявшие работу во время пандемии коронавируса и не нашедшие ее до сих пор, смогут бесплатно получить новую профессию. Городской проект по переобучению запущен Центром опережающей профессиональной подготовки.

- Проект рассчитан на три категории граждан: выпускники образовательных организаций, горожане, находящиеся либо под риском увольнения, либо в поиске работы, - сообщает пресс-служба Комитета по образованию.

Всего в списке имеются 48 профессий для рабочих, специалистов IT, сотрудников сферы промышленности, рекламы и других отраслей, где есть востребованность персонала.

Отучившийся на курсах переподготовки выпускник получит документ о квалификации, с которым сможет найти новую работу. Само обучение бесплатное, за переобучение платит федеральный бюджет.

Чтобы принять участие в программе, необходимо оставить заявку на сайте Центра:covid.copp78.ru