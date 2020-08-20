На пять месяцев перекроют движение на перекрестке Гражданского проспекта и Непокоренных в Санкт-Петербурге

Движение в Калининском районе ограничат с 24 августа на пять месяцев Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Внимание, автомобилисты. На севере Санкт-Петербурга почти на пять месяцев ограничат движение транспорта на одной из главных магистралей Калининского района. Начиная с 24 августа 2020 года до середины января 2021 года на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Непокоренных проехать будет нельзя. Это может серьезно затруднить дорожную обстановку.

- С 24 августа 2020 года по 10 января 2021 года в связи с работами по реконструкции водопроводной магистрали ограничивается движение транспорта на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Непокоренных, - сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Следующие ограничения вступят спустя месяц. С 14 сентября по 27 декабря движение транспорта будет ограничено по нечетной стороне проспекта Непокоренных на участке от площади Мужества до Гражданского проспекта.