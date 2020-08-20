Неадеквата с ножом задержали на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге

Неадеквата с ножом задержали на Дворцовой набережной Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали агрессивного мужчину с ножом. В ночь на 17 августа 2020 года около 3 часов наряд отдела вневедомственной охраны по Центральному району, во время патрулирования увидел, что происходит драка. Стражи порядка отправились разнимать "бойцов".

-Находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что около одного из домов на Дворцовой набережной происходит драка. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который в ходе внезапно возникшего конфликта нанес колото-резаную рану в область бедра другому мужчине, - рассказали в ведомстве.

Агрессора задержали и отобрали нож. После мужчину направили в отдел полиции для разбирательства.

Пострадавший гражданин был госпитализирован в одну из больниц города.

По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.