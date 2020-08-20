Почти 90% жилых домов Санкт-Петербурга подготовили к зиме

Почти 90% жилфонда уже подготовили к зиме в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрации всех районов Санкт-Петербурга отчитались о готовности жилфонда к предстоящей зиме. Пока что у Смольного есть данные о 21 090 домах. К холодам уже готовы примерно 90% жилых зданий. Для сравнения, в конце августа 2019 года этот показатель был чуть меньше – 87%.

В этот раз лучше всего справились лицензиаты, то есть управляющие организации. А вот при непосредственном управлении, ТСЖ, ЖСК, ЖК и в ведомственных общежитиях темпы подготовки заметнее ниже. Не прекращаются и инспекции жилых домов.

- Специалисты надзорного органа проверили 13% жилых домов, которые уже отчитались о своей готовности к зиме. На данный момент инспекторы посетили 2 836 зданий во всех районах города. Нарушения выявлены в 68 домах. Есть все основания для возбуждения административных дел, - отчитываются в пресс-службе Смольного.

Полную подготовку жилфонда завершат к 1 сентября. К отопительному сезону в полном порядке должно быть ровно 23 661 жилое здание.

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