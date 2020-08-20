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Поликлиника №4 получила штраф в 130 тысяч рублей за коронавирус у медсестры

Расследование Роспотребнадзора также нашло массу нарушений в медучреждении
Дмитрий РождественскийДмитрийРождественский
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Поликлинику №4 Санкт-Петербурга оштрафовали за нарушения по коронавирусу.

Поликлинику №4 Санкт-Петербурга оштрафовали за нарушения по коронавирусу.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Что ни день, то штраф очередному медучреждению в Санкт-Петербурге, нарушившему меры безопасности по коронавирусу. На этот раз 130 тысяч рублей придется заплатить поликлинике №4 после того, как в ней обнаружили медсестру, зараженную COVID-19. Роспотребнадзор заглянул туда с расследованием и обнаружил массу других нарушений.

- В кабинете отоларинголога отсутствовал дезинфицирующий раствор, а в кабинете функциональной диагностики – антисептик для рук. В помещении, где хранились средства индивидуальной защиты, складировали коробки на полу, что мешало влажной уборке. Также в поликлинике несвоевременно передавали данные о выявлении случаев инфекций в отдел эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии, - рассказывают об итогах проверки Роспотребнадзора в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Представитель медучреждения в суд явился и заверил, что все нарушения уже устранены, однако от штрафа это не спасло.

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