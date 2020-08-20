«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» возобновили работу спустя 3 часа после эвакуации

"Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" вновь открылись после срочной эвакуации днем 20 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

ТРЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» вновь открыли свои двери для посетителей спустя 3 часа после срочной эвакуации 20 августа. Об этом сообщили горожане в соцсетях, ссылаясь на Instagram каждого торгового центра.

- Друзья, внимание! Мы возобновляем свою работу, ждем вас! - сообщили в ТРЦ.

Безопасности посетителей ничто не угрожает. Фото: instagram.com/mega_parnas / mega_dybenko

Официально причины эвакуации, естественно, не называются. Напомним, экстренное оповещение посетители ТРЦ услышали около 16:00. Особенно эвакуация застала врасплох зрителей в кинотеатрах, которые впервые после начала пандемии попали на долгожданный сеанс. По словам очевидцев из паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», все произошло из-за очередного лжеминера. После эвакуации сильные заторы тут же образовались на КАД. А в это время персонал «Мег» спокойно отдыхал на травке и ждал возобновления работы.

Напомним, лжеминеры судов, больниц и других социальных объектов вернулись в Санкт-Петербург в середине мая, видимо, дождавшись послаблений по коронавирусу.