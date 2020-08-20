Массовое ДТП с пострадавшими детьми произошло на КАД

Жуткое ДТП с искореженной "Газелью" произошло на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Жуткое ДТП с пострадавшими произошло на КАД с участием трех машин: «Газели», «Хендая» и «Вольво». Все случилось на 89-м километре внутреннего кольца трассы в Ломоносовском районе Ленобласти. Сильнее других досталось «Газели», практически превратившейся в труху. Водитель каким-то чудом избежал тяжелых травм.

От "Газели" практически ничего не осталось. Фото: vk.com/spb_today

- В результате аварии пострадали четыре человека. Первый – водитель «Газели», его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные пострадавшие это женщина и двое маленьких детей из «Хендая», у них тоже средние травмы. По факту ДТП проводится проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Из-за аварии движение на участке КАДа ограничено. Сотрудники ГИБДД продолжают оформлять аварию и стараются рассредоточить остальной транспорт. Пока что движение машин возможно только по одной полосе.