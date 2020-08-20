ФСБ задержала оружейного барона в Санкт-Петербурге

Петербуржца подозревают в незаконной торговле огнестрельного оружия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу задержали мужчину, подозреваемого в покупке, хранении и продаже огнестрельного оружия вне закона. Как полагает следствие, злоумышленник действовал совместно с другими неустановленными лицами в преступной группе. Согласно материалам громкого уголовного дела, предполагаемый оружейный барон также торговал и частями оружия, произведенного в США.

- По версии следователей, подозреваемый искал покупателей оружия через интернет и продавал им товар за деньги. При этом его деяния считаются малой частью систематической преступной деятельности. Известно о 17 случаев введения в незаконный оборот огнестрельного оружия. Умысел покупателей следователям не ясен, - рассказывают детали дела в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

18 августа мужчину задержали, а 20-го числа суд отправил его в следственный изолятор. В аресте он просидит минимум по 16 октября 2020 года. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с крупным штрафом.