Шесть нелегальных автостоянок убрали из Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге ликвидировали очередные нелегальные парковки. Фото: Смольный

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга ликвидировал шесть нелегальных автостоянок. В итоге удалось освободить больше 10 тысяч квадратных метров. Все хитрые предприниматели не заключали никаких договоров со Смольным на аренду земли и, как ни в чем не бывало, занимали территорию, устанавливая забор, пункты охраны и шлагбаумы.

Нарушителям грозят крупные штрафы. Фото: Смольный

- Парковки ликвидировали усилиями подведомственной организации со следующих адресов: улица Есенина, вблизи дома 27; дорога на Турухтанные острова, вблизи дома 24, корпус 4; Лабораторная улица, вблизи дома 17, литера А; улица Руднева, вблизи дома 29; Меньшиковский проспект, вблизи дома 2, литера Б; Лесной проспект, у дома 73, корпус Б, - рассказывают в пресс-службе ККИ Санкт-Петербурга.

Добровольно участки с незаконными парковками никто не освободил, поэтому Смольный сделал это силой. Горе-предпринимателей собираются привлечь к административной ответственности. Однако одного из них так и не определили, поскольку на автостоянке не было никаких документов. Также сотрудники ККИ собираются взыскать со всех землепользователей деньги, потраченные на освобождение участков.