Спасатели эвакуировали 120-килограммового мужчину со сломанной ногой из леса под Гатчиной

Спасатели вытащили травмированного 120-килограммового мужчину из леса под Гатчиной. Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

Поисково-спасательные отряды «Отклик» и «Экстремум» эвакуировали травмированного мужчину из леса под Гатчиной. По словам пострадавшего, он просто возвращался домой после прогулки, однако возле линии электропередачи внезапно споткнулся и покатился в канаву. В результате падения мужчина сломал ногу. Сильная боль затуманила его рассудок, но он все же сумел сообщить обо всем в МЧС.

Хоть мужчина и улыбался своим спасителям, но он плохо осознавал, что происходит вокруг. Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

- Пострадавший из-за боли плохо осознавал, что вокруг него происходит. Он полностью доверился сотрудникам чрезвычайного ведомства и хотел лишь одного: чтобы все это скорее закончилось, нога перестала болеть, и он оказался дома. Спасателям пришлось три километра нести мужчину до бригады скорой помощи. Ситуацию осложняло то, что пострадавший весил 120 килограммов, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Позже спасатели получили благодарность от врачей, которые отметили, что благодаря оперативной эвакуации удалось избежать тяжелых последствий для травмированного «крепыша».