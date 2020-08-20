Клещи покусали почти 1,3 тысячи петербуржцев за минувшую неделю

Роспотребнадзор огласил новые данные по укусам клещей в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор отчитался по «похождениям» клещей в Санкт-Петербурге в период с 10 по 16 августа 2020 года. Оказалось, что в больницы города обратилось 1248 человек, пострадавших от укусов членистоногого животного. Из этого числа 198 петербуржцев – дети до 17 лет включительно. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировали в Курортном районе. Случаев энцефалита и боррелиоза, к счастью, единицы.

- За 33-ю неделю специалисты зарегистрировали только два случая заболевания клещевым энцефалитом у взрослых. Заражения произошли на территории Колпинского района. Также подтвердились шесть случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе 1 случай у ребенка до 17 лет включительно. Однако заражения этим заболеванием произошли за пределами Санкт-Петербурга, - рассказывают в пресс-службе Роспотребнадзора Северной столицы.

Продолжается и плановая вакцинация против энцефалита в поликлиниках города. Прививку сделали 195 петербуржцам, в том числе 129 детям.