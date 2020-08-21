Петербуржец погиб после жесткого падения с футбольных ворот в Пушкине

Петербуржец висел вверх ногами на воротах, но сорвался и скончался от сильного удара головой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржец скончался после падения с футбольных ворот на одной из спортивных площадок в Пушкине. Погибшему было 34 года. Все произошло еще 8 августа. Мужчина отдыхал вместе со своими друзьями и решил немного вспомнить молодость и подурачиться. Он забрался на ворота и повис вниз головой, зацепившись ногами за перекладину. В какой-то момент он сорвался и ударился головой о землю.

После падения мужчина был в сознании и попросил вызвать ему скорую помощь. Его оперативно госпитализировали в НИИ Джанелидзе, диагностировав открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, внутрибольничную пневмонию, а также обнаружив кровь по межполушарной щели.

- Его состояние сразу оценивали как тяжелое и поместили в хирургическое отделение реанимации. К сожалению, 19 августа он скончался, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.