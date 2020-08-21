Три человека погибли в жутком ДТП автобуса и «Шевроле» в Ленобласти

Смертельное ДТП пассажирского автобуса с "Шевроле" произошло в Ленобласти. Фото: vk.com/dorinspb

Страшное ДТП «Шевроле» и пассажирского автобуса унесло жизни трех человек в Ленобласти. Все произошло около 21:50 на 7-м километре подъезда к Красносельскому району. По предварительным данным, легковушка по неизвестной причине влетела в попутный автобус ЛИАЗ с номером 301. Известно, что общественный транспорт двигался уже без пассажиров.

Шансов выжить у мужчин из легковушки не было. Фото: vk.com/dorinspb

- В результате ДТП водитель «Шевроле Ланос» и два его пассажира скончались на месте до приезда бригады скорой помощи. Все погибшие – мужчины. Их данные сейчас устанавливаются. Водитель автобуса не пострадал. По факту аварии проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Шевроле" практически самоуничтожился об автобус. Фото: vk.com/dorinspb

Судя по жутким фотографиям с места ДТП, опубликованным сообществом «Дорожный инспектор» во «Вконтакте», от передней части легковушки не осталось живого следа. На автобусе же имеется серьезная вмятина.