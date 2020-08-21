Новый клип Ольги Бузовой в жанре боевика собрал больше 2 млн просмотров за 2 дня

Ольга Бузова предстала в образе Фриды Кало в новом экшн-клипе. Фото: скриншот клипа Mira me Bebe на YouTube-канале Ольги Бузовой

Ольга Бузова вновь взрывает российский YouTube благодаря очередному клипу. На этот раз певица и ее команда выпустили, скорее, мини-кино, снятое по канонам голливудских зрелищных боевиков. В клипе на песню Mira me Bebe («Посмотри на меня, детка» - Прим.Ред.) Бузова поет вместе с новичками индустрии, молодыми музыкантами Джаро & Ханза. Ну а режиссером выступил Алексей Голубев, снявший уже культовый клип «Мало половин».

- Наше мини-кино получилось настолько зрелищным и эмоциональным, что мы верим – оно не оставит никого равнодушным, - гласит обращение от Ольги в описании видео.

В клипе солянка всего на свете: есть и стритрейсеры, и бандиты, и продажные полицейские, и настоящая дружба, и любовь до гроба, и даже, прости-господи, вечный конфликт автомобилистов и мотоциклистов, ставший завязкой истории. Но больше всего, судя по комментариям, фанаты удивились отрезку, где Ольга Бузова предстала в образе легендарной художницы Фриды Кало.