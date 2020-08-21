До +25 и без дождей обещают в Санкт-Петербурге днем 21 августа

В пятницу в Петербурге будет солнечно и жарко. Фото: Олег ЗОЛОТО

Два ясных, солнечных дня ожидают жителей Санкт-Петербурга. В наступившую пятницу, как и в следующую за ней субботу, столбик термометра будет подниматься до +25 градусов и даже выше. Самое время загорать, пока есть такая возможность.

- 21 августа в городе малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный и южный, слабый. Температура воздуха утром +14...+16 градусов, днем +23...+25. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Также ясно и жарко будет в субботу. 22 августа синоптики прогнозируют +24...+26 в течение дня и без дождей. А вот второй выходной окажется «мокрым». с воскресенья в Петербург придет обещанный циклон. Пойдут дожди, а температура воздуха снизится до +21.

Как говорят метеорологи, пасмурная и не слишком теплая погода задержится в Северной столице до сентября.