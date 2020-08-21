Из-за матча «Зенита» с «Тамбовом» изменится движение общественного транспорта

Из-за игры "Зенита" 22 августа изменится движение транспорта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

22 августа на «Газпром Арене» состоится матч четвертого тура Российской Премьер-лиги сезона 2020/21, в котором петербургский «Зенит» примет футбольный клуб «Тамбов». Из-за этого на подъездах к стадиону традиционно ограничат движение, что скажется и на маршрутах общественного транспорта.

- В связи с временным перекрытием движения по Рюхиной улице и Яхтенной улице, автобусы будут следовать с незначительными изменениями трасс, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, например, автобус номер 134А с 18:00 до 21:00 будет ходить от конечной остановки «Лахтинский разлив» по действующей трассе до Яхтенной улицы, далее по Яхтенной, улице Савушкина и далее по действующей трассе до конечной остановки «Афонская улица».

В тот же период с 18:00 до 21:00 изменения коснутся маршрута №134Б, «коммерческих» автобусов № К-232, и К-690.

Маршрутка номер К-131 От станции Ручьи до Петроградской стороны и обратно, изменит свой путь с 15:00 до 21:00.

Болельщикам для поездки на игру советуют пользоваться станциями метро «Крестовский остров» и «Беговая».