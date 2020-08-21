Видео полыхавшего ресторана «Паруса» появилось в соцсетях

Элитный ресторан "Паруса" сгорел ночью на Петровской косе. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар, полностью уничтоживший элитный видовой ресторан «Паруса», расположенный на Петровской косе, удалось заснять очевидцам. Гулявшие ночью на Крестовском острове петербуржцы сняли впечатляющие кадры, как пламя пожирает строение на стрелке косы.

- Если кто-то там был, то его уже там нет, - прокомментировали запись, опубликованную в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сами свидетели происшествия.

В пресс-службе Главного городского управления МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 2:52. Приехавшие на вызов спасатели обнаружили, что расположенный на закрытой территории яхт-клуба ресторан полыхает уже вовсю.

Ранг пожара был дважды повышен, а общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Работы по тушению и ликвидации затянулись де шести утра и до сих пор окончательно не завершены. От самого ресторан остался лишь обугленный каркас.

По словам охранников, внутри помещения людей не было. Сведений о пострадавших не поступало.