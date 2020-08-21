24-летнего жителя Санкт-Петербурга оштрафовали на 50 тысяч за уклонение от призыва в армию

За уклонение от призыва, живущему в Петербурге уроженцу Абакана выписали штраф в 50 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Судебные приставы петербургского управления ФССП убедили оплатить 50-тысячный штраф мужчину, которого таким образом наказали за уклонение от призыва в армию. Сам призывник ранее жил в столице Хакасии Абакане, откуда о и должен был уйти на службу, но решил этого не делать и переехать в Петербург, где и хил последнее время..

- Согласно решению суда мужчина был признан виновным в намеренном уклонении от военной службы, но ввиду того, что ранее у него не было судимостей, от уголовной ответственности он был освобожден, а наказание заменено на судебный штраф в размере 50 000 рублей, - сообщает пресс-служба петербургского Управления Федеральной службы судебных приставов.

Но поскольку штраф мужчина оплачивать не спешил, то дело могло вновь стать уголовным. И тогда, в самом худшем варианте, призывнику грозило вплоть до двух лет лишения свободы.

Когда этот расклад ему разъяснили судебные приставы Василеостровского района, деньги у 24-летнего жителя Санкт-Петербурга быстро нашлись и всю сумму штрафа он погасил разом.