11 миллионов рублей наличными украли из квартиры 39-летней женщины на Краснопутиловской улице

11 миллионов наличными украли из квартиры женщины-бухгалтера. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В 16 миллионов рублей оценила ущерб от визита вора-домушника 39-летняя жительница Московского района Санкт-Петербурга. 19 или 20 августа, пока она была на даче, из ее квартиры вынесли ювелирные украшения и 11 миллионов рублей наличными.

- 20 августа в полицию обратилась женщина 1981 года рождения, работающая главным бухгалтером в коммерческой фирме. Заявительница сообщила, что неизвестный преступник проник в ее трехкомнатную квартиру в доме 56 по Краснопутиловской улице,сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что сама квартира расположена на пятом этаже жилого дома. Способ, которым вор или воры проникли в внутрь, не сообщается.

Кроме денег, злоумышленник унес «30 наименований» различных ювелирных изделий, стоимостью примерно в пять миллионов рублей.

Уголовное дело заведено по статье «Кража». Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы. Домушника ищут.