Санкт-Петербург вошел в топ самых популярных направлений для путешествий осенью 2020 года

Петербург стал самым популярным ж/д направлением на сентябрь и начало октября Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург вошел в десятку самых популярных направлений на сентябрь и первую половину октября 2020 года, и самым востребованным железнодорожным направлением. Традиционно, в основном туристы приезжают из Москвы.

- На первом месте направление Москва — Санкт-Петербург, как и год назад, но его доля заметно снизилась по сравнению с прошлым годом: с 10,1 процентов до 7,7 процентов, - говорится в исследовании сервиса "Туту.ру".

Средний чек на такую поездку тоже уменьшился с 2559 рублей до 2401 рублей.

Что касается авиаперелетов, то, наоборот, петербуржцы в основном летят куда-то на море. Так, в топ самых популярных направлений по воздуху на четвертом месте расположился Санкт-Петербург - Симферополь, на 10-м - Петербург - Анапа.

Традиционный лидер автобусного рейтинга Москва — Санкт-Петербург теперь располагается лишь на 12 месте.