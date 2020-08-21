«Мини Купер» с двумя мужчинами влетел в столб под Зеленогорском

Поз Зеленогорском "Мини Купер" влетел в столб. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое мужчин серьезно пострадали в ДТП под Зеленогорском. Оба они ехали в «Мини Купере», который поздним вечером четверга вылетел с трассы и врезался в столб. Авария произошла по дороге на Пухтолову гору.

- По предварительной информации 20 августа около 23:35 в Курортном районе города Санкт-Петербурга у дома 2А по улице Пухтоловская дорога в городе Зеленогорск, водитель, управляя автомобилем «Мини Купер», двигаясь от проспекта Ленина к Рощинскому шоссе, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на столб, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

От удара о столб машина перевернулась. Известно, что за рулем машины находился 33-летний мужчина, а в салоне сидел пассажир 1993 года рождения. Обоих госпитализировали на скорой в тяжелом состоянии.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются инспектора ГИБДД.