Более 20,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Администрация Санкт-Петербурга утром в пятницу, 21 августа 2020 года, рассказала о ходе массового выявления зараженных коронавирусом. За последние сутки в городе сдали тест на наличие инфекции более 20,5 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20599 человек. Под медицинским наблюдением находится 323 человека. Из них 158 - в обсерваторе, 165 - контактные, - рассказали в Смольном.

Накануне губернатор Александр Беглов рассказал о том, что порядка 2 миллионов петербуржцев на время пандемии уехали а дачи в Ленобласть. Это положительно повлияло на борьбу с распространением болезни.

По последним данным, в Северной столице выявлено 34 828 зараженных, из них 181 за последние сутки. За все время уже почти 25 тысяч пациентов выздоровели. Жертвами инфекции стали 2314 человек.