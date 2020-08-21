4-летнего малыша придавило крышкой мусорного контейнера в Санкт-Петербурге

4-летнему ребенку упала крышка мусорного контейнера на голову в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Маленький мальчик серьезно пострадал во дворе собственного дома. Утром в четверг, 20 августа 2020 года, в городскую больницу № 19 поступил четырехлетний пациент с тяжелыми травмами. Как выяснилось, мальчика придавило крышкой мусорного контейнера, который свалился на него на улице Крыленко в Невском районе города.

- Около полудня бригада скорой помощи госпитализировала ребенка от дома 1/1 по улице Крыленко. У него было много травм головы: ушиб головного мозга, перелом височной кости со сдавлением обломков, открытые проникающие травмы и много ушибов и ран на лице, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

О ЧП из больницы сообщили в полицию, которая устроила проверку. Со слов отца ребенка, 38-летнего мужчины, он гулял с сыном на улице. Когда отец отвлекся, мальчик взял картон из мусорного контейнера, чтобы прокатиться на нем с горки. В этот момент крышка и упала ему на голову.

Правоохранители изучают записи с камер наблюдения, чтобы установить детали произошедшего.