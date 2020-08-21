Девять велосипедов за месяц украл из парадных житель Санкт-Петербурга

Житель Невского района украл девять велосипедов за месяц. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Невского района Санкт-Петербурга, который в течение месяца воровал велосипеды из парадных жилых домов. Всего добычей злоумышленника стали девять «педальных коней».

- Злоумышленник проникал в парадные многоквартирных домов, находил велосипеды, расположенные на лестничных площадках, после чего похищал их, используя при этом кусачки для перекусывания противоугонных тросов, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Все похищенные велосипеды мужчина продавал в комиссионный магазин. Общий ущерб от действий преступника оценен в 158 тысяч рублей.

Уголовное дело заведено по статье «Кража», совершенная с причинением значительного ущерба. Обвиняемому грозит штраф до 200 тысяч, исправительные работы и ограничение либо лишение свободы вплоть до пяти лет тюрьмы.