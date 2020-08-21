Женский "Зенит" сыграет в матче пятого тура Суперлиги 21 августа 2020 года

Женская команда «Зенит» 21 августа сыграет с «Чертаново» Фото: Олег ЗОЛОТО

Первая женская команда "Зенит" продолжает врываться в футбол. В пятницу, 21 августа 2020 года, петербурженки сыграют свой пятый матч в Суперлиге. Встреча им предстоит с командой, существующей уже 31 год - "Чертаново". Игра пройдет дома, стадионе "Смена", в 18:30 часов.

- К матчу пятого тура Суперлиги сине-бело-голубые подходят на шестом месте турнирной таблицы. В активе петербурженок одно очко, - рассказали в ФК "Зенит".

Организаторы матча вынуждены провести встречу без зрителей из-за эпидемии коронавируса. Согласно санитарному регламенту болельщики не смогут посетить матч – игра пройдет при пустых трибунах.

- Очень досадно, что приходится играть дома без поддержки болельщиков. Хочется, чтобы наш двенадцатый игрок присутствовал на матчах. Но мы чувствуем поддержку «по ту сторону экрана», видим, что за нами наблюдают в социальных сетях — это очень приятно, - отметила защитник состава Ксения Олексюк.

Сейчас женский "Зенит" находится на шестом месте в турнирной таблице. Выигранных матчей нет, встреча 6 августа с командой "Звезда - 2005" закончилась ничьей.