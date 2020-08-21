«Айфонов» и макбуков на миллион рублей украли из ТРК «Рио» во Фрунзенском районе

Техники на миллион рублей украли из ТРК во Фрунзенском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неизвестный «друг Оушена» влез через крышу магазина «IPort», расположенного в ТРК «Рио» на улице Фучика и вынес оттуда электроники Apple на миллион рублей. Чтобы остаться незамеченным, злоумышленник отключил камеры видеонаблюдения.

- В результате просмотра записей камер видеонаблюдения установлено, что в 22:30 19 августа с потолка посыпалась пыль и камеры отключились, - сообщает источник «КП».

Куда в этот момент смотрели охранники ТРК, неизвестно, однако о краже в полицию было заявлено лишь утром следующего дня, когда персонал магазина пришел на работу.

Приехавшим на вызов оперативникам они рассказали, что неизвестный унес несколько электронных часов, ноутбуков, мобильных телефонов и планшетов. Точная стоимость похищенного устанавливается, но примерный ущерб оценен в миллион рублей.

Уже известно, что на склад магазина грабитель влез через технический этаж, расположенный между крышей и навесным потолком.

Где он прятался до этого, выясняет полиция. Самого преступника также ищут.