Развязку КАД с Октябрьской набережной перекроют на сутки 22 августа 2020 года

Развязку КАД с Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге перекроют с утра 22 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В будущие выходные движение по Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге может быть затруднено. По сообщению Управления федеральных автомобильных дорог города, с утра субботы, 22 августа 2020 года, на сутки будет перекрыта развязка КАД с Октябрьской набережной. Причина - очередной ремонт трассы.

- В период с 8:00 22 августа до 8:00 23 августа 2020 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Санкт-Петербурга, с Октябрьской набережной на внешнее и на внутреннее кольцо КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Октябрьская набережная входит в дорогу, ведущую во Всеволожск. Именно там будут производиться ремонтные работы.