Учителям Санкт-Петербурга сократили бумажную нагрузку

Учителям в Петербурге сократили бумажную нагрузку Фото: Артем КИЛЬКИН

Учителям Санкт-Петербурге сократили бумажную работу. Это значит, что теперь заполнять отчетов придется меньше. Как отметил губернатор города Александр Беглов на педсовете в пятницу, 21 августа 2020 года, снизить нагрузку удалось более, чем на 11 процентов.

- Я помню обещания, что в течение года сократим бюрократическую нагрузку. Я когда увидел, сколько учителям надо заполнять: это только этим и заниматься. Сейчас мне докладывают, что нагрузка сократилась на 10, даже 11 процентов, - рассказал градоначальник.

Также губернатор заявил, что сохранятся региональные доплаты в 5 тысяч рублей учителям, которые еще и являются классными руководителями. При этом останутся и президентские доплату в таком же размере.

Ранее Беглов рассказал, что 1 сентября во всех школах пройдут традиционные линейки, но с некоторыми изменениями из-за коронавируса.