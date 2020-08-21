В Санкт-Петербурге резко выросла суточная заболеваемость COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Петербурге резко выросло.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Неожиданно резкий рост показала суточная заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге. На 10 утра 21 августа Оперативный штаб подтвердил сразу 181 новый случай COVID-19 в городе. И это при том, что последние три недели число заражений держалось на уровне в 160 человек.
- За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявлен 181 новый зараженный, общее число заболевших с начала пандемии составляет 34 828 человек, - сообщает Информационный центр Оперштаба.
Также, примерно на 20 человек, выросло и количество выздоровевших пациентов. Но здесь кривая изначально была скачкообразной и за последнее время данные разнились от 33 человек (9 августа) до 19 (13 числа).
Также нелинейно изменяется и число умерших. За последние сутки подтверждена смерть еще шести человек от COVID-19, а всего жертвами коронавируса в Петербурге стали 2314 человек.
Возможно, резкий рост количества заболевших стал результатом множества тестов, которых за сутки провели больше 20 тысяч.